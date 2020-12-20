مهرجان سينما الحقيقة الدولي يطلق موقعه الالكتروني العربي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وبالتزامن مع انعقاد فعالياته، أطلق مهرجان سينما الحقيقة الدولي بدورته الرابعة عشر موقعه الالكتروني العربي عبر الرابط http://irandocfest.ir/ar/14thFestival ليضيفه الى الموقعين الفارسي والانكليزي.

وعن مهام الموقع العربي، قال شهنام صفاجو مدير العلاقات العامة للمهرجان المخصّص للأفلام التسجيلية: "نظراً لأهمية هذا المهرجان في منطقة الشرق الأوسط وبين الدول العربية التي تضم عدداً كبيراً من السكان في العالم، فقد تم إطلاق القسم العربي من موقع المهرجان في الفترة الرابعة عشرة من هذا الحدث، مؤكدا أنه يجب تقديم سينما الحقيقة للجمهور الناطق بالعربية نظرا لثقافته وشغفه بالسينما الوثائقية.

وأوضح صفاجو ان "أكثر من 500 مليون شخص في العالم يتكلمون العربية أو العربية هي لغتهم الثانية، ومن هذا المنطلق، رأينا أن نشر أخبار وأحداث المهرجان باللغة العربية يمكن أن يزيد الجمهور العالمي لهذا الحدث الدولي الإيراني".

وذكَّر بأن القسم الإنجليزي للموقع الالتكروني للمهرجان، كما في السنوات السابقة، يعكس مجموعة أخبار وتقارير وأحداث المهرجان بهذه اللغة العالمية.

وأضاف: يمكن للجمهور العالمي لسينما الحقيقة مراجعة وقراءة محتويات المهرجان باللغتين الإنجليزية والعربية من خلال موقع المهرجان على الإنترنت www.irandocfest.ir وبالضغط على الأيقونتين الإنجليزية والعربية.

وقال في الختام: "رسالة وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي إلى سينما الحقيقة التي حملت عنوان"الأمل نورٌ يضيء غدنا" وخبر تعلّق المخرج الالماني العالمي فرنر هرتزوغ بالسينما الإيرانية، تصدّرا اخبار القسم العربي لموقع المهرجان حتى نهاية اليوم الرابع من الفعاليات./انتهى/