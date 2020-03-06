لاريجاني يوعز بإيفاد اعضاء من اللجنة الوطنية لكورونا الى المدن التي تواجه الوباء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني التقى اليوم الجمعة بوزير الصحة الايراني مسعود نمكي، حيث قدم الاخير تقريرا حول آخرالتطورات المتعلقة بتفشي وباء كورونا في البلاد والحاجيات والمتطبات والإجراءات المتخذة على مستوى البلاد من اجل مواجهة هذا الوباء.

وأكد لاريجاني خلال هذا اللقاء، على ضرورة ايفاد واستقرار عدد من اعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في المدن التي تواجه الوباء، والتفقد المستمر للمراكز الصحية في مدن طهران وقم وكيلان (شمال ايران)، كما وأشار الى أجراءاته ومهاتفاته على المستوى الدولي في سياق هذه الازمة، داعيا وزير الصحة الى التواصل مع نظائره من مختلف البلدان من أجل مدّ ايران بالسلع والمعدات الطبية والصحية لمكافحة كورونا.

وطلب رئيس السلطة التشريعية من وزير الصحة ان يتم ايفاد احد معاوني الاخير بالنيابة عنهما الى مدينة قم باعتبار أنها المدينة ذات أكثر حالات الاصابة بكورونا فيروس في ايران، وأن يتم الاشراف المستمر على المراكز الصحية./انتهى/.