وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفي أول جلسة للحكومة الجديدة، قال رئيسي إن القضاء على فيروس كورونا، ومكافحة الفساد، ومواجهة التضخم من أولويات الحكومة الجديدة، واضاف أنّ جميع أجهزة الدولة يجب أن تساهم في القضاء على فيروس كورونا، مشيرا الى ضرورة زيادة واردات وإنتاج اللَقاحات.

وشدد رئيسي ايضا على ضرورة تحديد مصادر الفساد وتحسين الأوضاع المعيشية، معتبرا الأضاع الحالية لا تليق بالشعب الايراني.

وقال آية الله ابراهيم رئيسي: اننا نشهد اليوم ظروفا لا تليق بالشعب الايراني العظيم، ويجب أن تتغير هذه الظروف، هذا الامر الهام بحاجة الى برنامج و دور الرجال والنساء الذين يهدفون الى ايجاد انفتاح في الحالة المعيشية لابناء الشعب وان الله سبحانه وتعالى سيبارك لهذا العزم والارادة والتضامن.

ودعا رئيس الجمهورية الى توظيف كافة القوى الكفؤة لسد ثغرات بعض التخلف في البلاد وقال: يجب ان يشعر الشعب بالتقدم في تنفيذ الامور وان يشعر بتطبيق العدالة وان العدالة ليست فقط في الكلام بل يجب ان يتحقق عمليا مشددا على ضرورة تطبيق العدالة في البلاد.

واشار رئيسي الى أن العدالة تعني وضع الشيء في محله، وهذا ما يتطلب اولا معرفة الاشياء بدقة ثم وضعها في مكانها الصحيح ومن بين ذلك وضع كل شخص في المكان المناسب.

والقضية الاخرى التي أكد عليها رئيس الجمهورية هي مكافحة الفساد بشكل جاد وقاطع ، داعيا الوزراء الى غلق منافذ الفساد بعد معرفتها وتشخيصها.

وحول المواجهة مع كورونا أكد رئيسي ضرورة تعاون جميع الاجهزة في هذا المجال بمحورية وزارة الصحة والعلاج، موضحا ان القوات المسلحة دخلت الميدان لتقديم المساعدة لمواجهة كورونا الي جانب العديد من القطاعات.

وشدد رئيسي على ضرورة النجاح خلال فترة قصيرة على صعيد التلقيح ضد فايروس كورونا وضمان سلامة المواطنين وهذا ما يحتاج مزيدا من الجهود المضاعفة.

** توقيع "وثيقة عهد مسؤولي حكومة الشعب" من قبل مجلس الوزراء

وقع أعضاء مجلس الوزراء في أول جلسة للحكومة اليوم الخميس، على ميثاق عهد، يلتزم المسؤولون فيه بالبنود العشر للوثيقة والتي تمثل مبادئ وقيم الثورة الإسلامية وتوجيهات الامام الخميني الراحل وقائد الثورة الاسلامية .

ومن خلال التوقيع على هذه الاتفاقية، سيضع أعضاء الحكومة الثالثة عشرة المبادئ والقيم مثل الاهتمام بالمحرومين، ومكافحة الفساد وتطبيق القانون، وإزالة الحواجز أمام الإنتاج، وتبسيط النظام الإداري باستخدام تكنولوجيا المعلومات واختيار المدراء اللائقين، على رأس كل قراراتهم وأفعالهم ويلتزمون بها.

وفيما نص نص " وثيقة عهد مسؤولي حكومة الشعب" :

1- الالتزام العملي بقيم الثورة الإسلامية.

2- الاهتمام بالاحتياجات ذات الأولوية للمواطنين، وخاصة الفئات المحرومة والفقيرة، والاستفادة المثلى من جميع القدرات من أجل تلبيتها.

3- احترام فرصة خدمة الشعب دون قيد أو شرط وبجهود مخلصة وجهادية في حل مشاكل الشعب مع التركيز على الوحدة الوطنية وتعزيز وحدة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعي من أجل تحقيق العدالة في توفير الحقوق العامة.

4- مكافحة الفساد الإداري والقضاء على المحاباة وتحديد مجالات الفساد وتضارب المصالح واتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة وفعالة للقضاء عليها.

5- تطبيق القانون والمساءلة والشفافية والانضباط المالي والنقاء الاقتصادي وتجنب الأرستقراطية.

6- التاكيد على الإنتاج والاهتمام بإزالة العوائق أمام الإنتاج والترويج للسلع الإيرانية وتحديد جميع قدرات ومواهب الدولة والمضي قدما نحو تفعيلها الكامل كنهج يحكم جميع ركائز ومكونات الحكومة.

7- الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والمبادرات المعرفية لتبسيط النظام الإداري، وإتاحة الوصول العادل للمواطنين إلى الخدمات العامة والحكومية ، وتحويلها إلى أداة للرقابة العامة.

8- الكفاءة في اختيار المسؤولين وفق معايير الثورية والكفاءة والنزاهة ومناهضة الفساد وخدمة الشعب.

9- تنمية العلاقات مع أفراد المجتمع واحترام كرامة الناس والتفاعل الفعال مع وسائل الإعلام والنقد والاهتمام الجاد بالرأي العام.

10- إعداد وتوفير الظروف المناسبة لمشاركة الشعب، وخاصة النخب والخبراء والشباب ورجال الأعمال في حل مشاكل البلاد وتحقيق النهضة لبناء إيران القوية.

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