روحاني: أولوية الحكومة هي رفع المشاكل الادارية التجارية مع دول الجوار / تسجيل 251 حالة وفاة جديدة

الادميرال سياري يعلن زيادة اسرّة مستشفيات الجيش بنسبة 51 بالمائة لمرضى كورونا

اعلن مساعد القائد العام للجيش الايراني في الشؤون التنسيقية اللواء حبيب الله سياري عن زيادة اسرّة مستشفيات الجيش في كافة انحاء البلاد بنسبة 51 بالمائة واسرّة العناية المركزة بنسبة 21 بالمائة للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

رئيس القضاء الايراني: لن نتسامح في مكافحة الفساد

أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي: يجب على من لهم صلة بالقضاء أن يعلموا بأن الموظفين في القضاء نزيهون، ولا يتسامحون مع الفساد.

وزارة الدفاع الايرانية تجاوزت العقوبات الجائرة ولا تكترث لها

أكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي ان وزارة الدفاع تجاوزت الحظر ولا تكترث لها.

استئناف الرحلات الجوية بين العراق وإيران اعتبارا من يوم غد

أعلن وزير النقل العراقي ناصر حسين بندر الشبلي الاحد ،عودة حركة الطيران واستئناف حركة الرحلات المجدولة للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية من والى قطاعات ايران بدءاً من الغد.

روحاني: أولوية الحكومة هي رفع المشاكل الادارية المتعلقة بالتجارة مع دول الجوار

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني على ضرورة رفع المشاكل الادارية المتعلقة بالتجارة مع دول الجوار من منطلق الأهمية الاستراتيجية للعلاقات مع هذه دول عن طريق الاسراع في تشكيل فرق عمل ولجان مؤلفة من الاجهزة ذات العلاقة بالتبادل التجاري مع دول الجوار، بهدف الارتقاء بالتجارة مع هذه الدول الى المستوى المطلوب.

الصحة الايرانية: تسجيل ٢٥١ حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري، أنه تم خلال ال٢٤ ساعة الماضية تسجيل ٢٥١ حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران ووصل عدد المتوفين في ايران ٢٨ الفا و٥٤٤ شخصا حتى الآن.