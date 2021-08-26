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٢٦‏/٠٨‏/٢٠٢١, ١١:٠٧ م

اليوم الخميس؛

تعيين "على رضا كاظمي" وزيرا للتربية والتعليم بالوكالة

تعيين "على رضا كاظمي" وزيرا للتربية والتعليم بالوكالة

أصدر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية يوم الخميس مرسوما بتعيين وزير التربية والتعليم بالوكالة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الخميس مرسوما عين بموجبه مساعد وزير التربية والتعليم في الشؤون التربوية والثقافية، علي رضا كاظمي وزيرا للتربية والتعليم بالوكالة.

وكان مجلس الشورى الاسلامي قد منح الثقة لـ18 وزيرا من مجموع 19 مرشحا لمختلف الوزارات للتشكيلة الحكومية التي اقترحها رئيس الجمهورية، باستثناء وزير التربية والتعليم.

وجمع علي رضا كاظمي بين الدراسة الدينية والاكاديمية، وهو عضو الهيئة العلمية بجامعة (فرهنكيان) التابعة لوزارة التربية والتعليم، وتولى فيما سبق منصب مساعد وزير التربية والتعليم في الشؤون التربوية والثقافية، وقبلها كان المدير العام لدائرة التربية والتعليم بمحافظة خراسان الرضوية.

/انتهى/

رمز الخبر 1917305
https://ar.mehrnews.com/news/1917305/

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