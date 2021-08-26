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٢٦‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٦:٥٧ م

لإستعرض تطورات أفغانستان؛

وزير الخارجية الباكستاني يتوجه إلى طهران

وزير الخارجية الباكستاني يتوجه إلى طهران

غادر وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، عشق آباد متوجها إلى طهران في المرحلة الرابعة من جولته الإقليمية لاستعراض التطورات في أفغانستان وتعميق العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت مصادر باكستانية رسمية أن قريشي الذي يترأس وفدا دبلوماسيا سياسيا، غادر مطار عشق آباد الدولي اليوم الخميس متوجها إلى طهران.

و سيلتقي وزير خارجية باكستان خلال زيارته لإيران برئيس الجمهورية ووزير الخارجية لبحث التطورات الإقليمية، والأوضاع في أفغانستان، بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات بين طهران وإسلام آباد.

ويرافق قريشي في زيارته لطهران، الممثل الخاص لرئيس وزراء باكستان في شؤون أفغانستان محمد صادق.

وبدأ وزير الخارجية الباكستاني، الثلاثاء، جولته الإقليمية إلى أربع دول وهي طاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان وإيران .

/انتهى/

رمز الخبر 1917298
https://ar.mehrnews.com/news/1917298/

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