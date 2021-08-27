السيد نصرالله يتحدث مساء اليوم الجمعة في الذكرى السنوية الرابعة للتحرير الثاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تحررت منطقة جرود القلمون وجرود عرسال شرق لبنان قبل اربعة سنوات من الجماعات الارهابية ضمن معاركِ التحرير الثاني التي دفعت الخطر عن اللبنانيين.
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يتحدث الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله عند الثامنة والنصف من مساء اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للتحرير الثاني.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تحررت منطقة جرود القلمون وجرود عرسال شرق لبنان قبل اربعة سنوات من الجماعات الارهابية ضمن معاركِ التحرير الثاني التي دفعت الخطر عن اللبنانيين.
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