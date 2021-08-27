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٢٧‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٢:٣٣ م

السيد نصرالله يتحدث مساء اليوم الجمعة في الذكرى السنوية الرابعة للتحرير الثاني

السيد نصرالله يتحدث مساء اليوم الجمعة في الذكرى السنوية الرابعة للتحرير الثاني

يتحدث الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله عند الثامنة والنصف من مساء اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للتحرير الثاني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تحررت منطقة جرود القلمون وجرود عرسال شرق لبنان قبل اربعة سنوات من الجماعات الارهابية ضمن معاركِ التحرير الثاني التي دفعت الخطر عن اللبنانيين.

/انتهى/

رمز الخبر 1917313
https://ar.mehrnews.com/news/1917313/

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