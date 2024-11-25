ممثل حزب الله لبنان في طهران يثمن جهود الجراحين الإيرانيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السيد عبد الله صفي الدين، ممثل حزب الله في إيران، في الحفل الختامي للمؤتمر العاشر للحوادث والكوارث: إن عدد العمليات الجراحية التي أجريت على اللبنانيين كان مرتفعا وصعبا لأن بعضهم فقد عينيه الاثنتين وواجه العديد من المشاكل. ونحن نقدر الأطباء والطاقم الطبي في إيران.

وأضاف ممثل حزب الله اللبناني في إيران: بالنسبة لمعظم الجرحى، وبسبب امتلاء المستشفيات في لبنان، لم يتم إجراء حتى التضميدات الأساسية لهم، كانت الظروف صعبة للغاية بالنسبة لهم.

ومضى يقول إن جراحي العيون في إيران أقوى مقارنة بالدول الأوروبية، وتتفوق إيران على الدول الأخرى في الجراحة التجميلية.

وقال صفي الدين: لم تتم مناقشة الأزمة في إيران بحيث يدخل عدد كبير من المصابين إلى البلاد خلال أيام قليلة. إن إيران مجتمع كبير وقوي حقًا ويجب أن نصنع فيلمًا وثائقيًا عنه حتى يعرف العالم إلى أين وصل المجتمع الإيراني.

وفي النهاية أشار صفي الدين: لدينا أفضل الجراحين في لبنان الذين كانوا طلاباً في إيران وذهبوا إلى لبنان لخدمة الشعب بعد التخصص.

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