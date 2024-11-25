حزب الله يحطم الرقم القياسي في تدمير المیرکافا: "لن تبقى لكم دبابات"

أفادت وكالة مهر للأنباء ، أنَّ مقاتلو المقاومة الإسلامية اللبنانية تمكنوا أمس من تدمير 6 دبابات ميركافا التابعة لجيش الاحتلال الصهيوني، ليحطم حزب الله الرقم القياسي في تدمير دبابات العدو، حيث بلغ عدد الدبابات المدمرة منذ بدء العدوان البري للاحتلال على لبنان 60 دبابة.

ان هذا التدمير المتواصل للدبابات يمثل ترجمة عملية للعبارة الشهيرة التي قالها الشهيد سيد حسن نصرالله مخاطبًا الصهاينة:

"إذا أدخلتم قواتكم البرية إلى جنوب لبنان، لن تواجهوا مشكلة نقص الدبابات، لأنكم ببساطة لن يبقى لكم دبابات، وسندمرها جميعًا."

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