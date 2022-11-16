هجوم إرهابي في خوزستان الإيرانية يسفر عن استشهاد 5 أشخاص من المواطنين وعناصر الأمن+فيديو

أفادت وكالة مهر للأنباء ، انه استشهد 5 أشخاص وجرح 10 آخرين بإطلاق نار من قبل عدد من الإرهابيين في مدينة ايذة في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران.

ووفقاً لشهود من منطقة الحدث فقد اقدم مجموعتين إرهابيتين تستقلان دراجات نارية على الدخول إلى السوق المركزي في مدينة ايذة في خوزستان واطلقوا رشقات من الرصاص العشوائي باتجاه الناس وعناصر الأمن، مما ادى إلى استشهاد 5 أشخاص من بينهم طفل وامرأة عجوز و3 رجال، إضافة إلى جرح عدد آخر من الناس.

وأوضح نائب ضابط الأمن في محافظة خوزستان، ولي الله حياتي، خلال تعزيته لأهالي خوزستان تفاصيل الهجوم الارهابي، قائلاً: للأسف، عند الساعة 17:30 عصر اليوم الأربعاء اقدم ركاب دراجتتين ناريتين على تنفيذ عمل اهابي من خلال اطلاق الرصاص من سلاح حربي باتجاه الناس ورجال الأمن، مما ادى إلى استشهاد 5 أشخاص من أبناء مدينة ايذة وجرح عدد من رجال الأمن.

وأضاف حياتي ان عدد المجروحين في هذا الهجوم بلغ 10 أشخاص مشيراً إلى ان البعض منهم في حالة خطرة.

وأكد حياتي أن جهاز الأمن في خوزستان في حالة استنفار كامل لالقاء القبض على منفذي الهجوم مشيراً إلى ان الوضع الأمني الآن مستتب وتحت السيطرة.

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