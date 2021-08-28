وزير الخارجية الإيراني: الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية اغتيال القادة الشهداء ورفاقهما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان للمشاركة في مؤتمر بغداد الدولي قبل دقائق الى مطار بغداد الدولي واستقبل أمير عبد اللهيان نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد.

وتعد زيارة العراق أول زيارة أجنبية لوزير الخارجية الايراني منذ تسلمه لحقيبة الخارجية الايرانية في الحكومة الايرانية الجديدة.

وقال أمير عبداللهيان في مكان استشهد فيه الشهيد أبو مهدي المهندس والفريق قاسم سليماني ورفاقهما نعتز بذكرى الشهداء الإيرانيين والعراقيين وكل شهداء المقاومة.

ومن المؤكد أن إحدى خططنا الرئيسية في وزارة الخارجية هي الملاحقة الجادة للأطراف القانونية والدولية التي نفذت، باسم الحكومة الأمريكية والبيت الأبيض، علانية هذا العمل الإرهابي ضد الأبطال ايران والعراق في مكافحة الإرهاب.

وأضاف أمير عبد اللهيان يجب محاسبة الولايات المتحدة، حتى لو ارتكبت الإدارة الأمريكية السابقة مثل هذه الجريمة، فلا يمكن للحكومة الأمريكية أن تفلت من هذا العمل الإرهابي، لذا يجب محاسبتها، ويجب معاقبة مرتكبي هذا الهجوم الإرهابي وتقديمهم للعدالة.

وفي وقت سابق من اليوم وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس القطري والرئيس الاردني ورئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الأحمد الصباح، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف إلى العاصمة العراقية للمشاركة في قمة بغداد.

والليلة الماضية وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في القمة، كما سيحضر قادة قطر والإمارات والأردن ومصر، ووزراء خارجية دول أخرى.

وبحسب مصادر عراقية فإن المؤتمر سيناقش ملفات تتعلق بتوسيع الشراكة الاقتصادية ومحاربة الإرهاب ودعم مشاريع إعادة الإعمار في العراق وتوسيع التعاون بين العراق ودول الجوار.

وتضم قائمة البلدان المشاركة كل من الكويت ومصر والاردن وقطر وإيران والسعودية وتركيا وفرنسا إضافة إلى ممثلين عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ودول العشرين والأمين العام لجامعة الدول العربية.

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