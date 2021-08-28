طرد القوات الامريكية من المنطقة هو بداية الانتقام لاغتيال الحاج سليماني / ايران تستعد لعصر المواجهة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، غطت وسائل الإعلام اللبنانية فعاليات مختلفة، كان عناوينها كالتالي:

واشارت النشرة اللبنانية، إلى موقف رئيس مجلس الوزراء اللبناني من إرسال سفينة إيرانية محملة بالوقود إلى الشعب اللبناني، قائلا: رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي؛ لا أستطيع أن أقول "لا" عندما لا يكون لدي بديل".

وكتبت صحيفة الأخبار اللبنانية اليومية: بحسب استطلاع أجراه معهد الاستخبارات الدولي، فإن 60٪ من اللبنانيين يوافقون على شراء الوقود من إيران.

وعنونت صحيفة الجمهورية اللبنانية مقالة لها: "لا ينبغي النظر إلى مسألة إرسال ناقلات إيرانية إلى لبنان على أنها مجرد قضية لبنانية، بل إلى سياق التطورات الكبرى في المنطقة وانسحاب إيران من السياسة الدفاعية في عهد ترامب والاستعداد لعصر المواجهة".

كما أشارت الصحيفة إلى عملية تشكيل الحكومة اللبنانية: تقول مصادر غربية أن لديها معلومات تظهر أنه لن يتم تشكيل حكومة في لبنان في المستقبل القريب.

وكتبت صحيفة البناء اللبنانية: " طرد القوات الامريكية من المنطقة هو بداية الانتقام لاغتيال الحاج قاسم سليماني"./انتهى/