توجيهات قائد الثورة للحكومة الجديدة تُعتبر منارة دربنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني، حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي، قال خلال اجتماع مجلس الوزراء؛ مثمّنا تصريحات وتعليمات قائد الثورة الاسلامية في رسم النقاط الاستراتيجية للحكومة الثالثة عشرة ان:" تعليمات قائد الثورة للحكومة الجديدة تعتبر منارة لنا كما سيتم النظر في التعليمات والحلول المُقدّمة من قبل جميع المسؤولين الحكوميين ليتم تنفيذها عمليا".

واشار الرئيس الايراني الى أهمية الاهتمام بالعدالة والسعي لتحقيقها، وتأكيد قائد الثورة الاسلامية في هذا الصدد قائلا: "يجب ان يُلحق بكل مشروع قانون أو توجيه في الحكومة مبدأ العدالة ويجب النظر بجدية في هذا الموضوع من قبل كل مؤسسات الدولة ".

وقال رئيسي ان من مكملات اقامة العدل محاربة الفساد ومخططات الفساد، مشيرا إلى أنه يتعين على أعضاء الحكومة مراجعة نظامهم من اجل القضاء على الهياكل الفاسدة وإصلاحها وقطع الأيدي الخفية المشارِكة في بناء هذا الهيكل./انتهى/