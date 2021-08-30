حصاد البعثة الايرانية في طوكيو.. ميدالية فضية لسباق رفع الأثقال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه خاض "صلحي بور" منافسات رفع الاثقال تحت وزن الـ 97 كغم، التي اقيمت اليوم الاحد بمشاركة رباعين من 8 دولة مختلفة.

وفي المحاولة الاولى اختار الرباع الايراني ثقلا بوزن 221 كغم لكنه اخفق في رفعه، وفي المحاولة الثانية ايضا لم يتمكن من رفع ثقل الـ 222 كغم، الا ان محاولته الثالثة تكللت بنجاحه وبالتالي فوزه بالميدالية الفضية لهذه المنافسات.

يذكر ان ذهبية سباق رفع الاثقال باولمبياد طوكيو للمعاقين 2020، كانت من نصيب الصيني "يين بان بان"، والبرونزية ذهبت الى رباع من كولومبيا.

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