  1. إيران
  2. الرياضة
٢٩‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٦:٤١ م

في اولمبياد طوكيو للمعاقين 2020؛

البعثة الايرانية تحصد 3 ذهبيات و4 فضيات

البعثة الايرانية تحصد 3 ذهبيات و4 فضيات

حصد بطل منتخب الجودو الايراني للمعاقين "محمد رضا خيرالله زادة"، بالميدالية الذهبية في الالعاب البارالمبية بطوكيو2020، وبهذا فازت البعثة الايرانية المشاركة بـ 3 ذهبيات و4 فضيات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان "خيرالله زادة" خاض اليوم الاحد، منافسات الوزن فوق 100 كغم - مستوى B2 امام خصمه الجورجي "تشيكويدزه"، ليفوز عليه بالنقطة الكاملة في اقل من 3 دقائق، ويخطف ذهبية هذا السباق.

وبهذه النتيجة، فقد ارتفع حصاد البعثة الايرانية المشاركة في اولمبياد طوكيو للمعاقين 2020، الى 3 ذهبيات و4 فضيات كما ارتقت الى المركز الـ 16 بجدول الميداليات.

وتجدر الاشارة ايضا، بأن منتخب الجودو الايراني للمعاقين حصل على مداليتين ذهبيتين في الالعاب البارالمبية اليوم؛ الاولى كانت من نصيب اللاعب "وحيد نوري" والثانية ذهبت الى خيرالله زادة./انتهى/

رمز الخبر 1917393
https://ar.mehrnews.com/news/1917393/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 3 + 15 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات