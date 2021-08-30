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٣٠‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٤:٠٧ م

المتحدث باسم منظمة الغذاء والدواء:

تطعيم نحو 27 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا

تطعيم نحو 27 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا

اعلن المتحدث باسم منظمة الغذاء والدواء الايرانية عن تطعيم قرابة 27 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا من خمسة انواع.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه شرح كيانوش جهانبور، إحصائيات التطعيم الجماعي ضد كورونا منذ بداية برنامج التطعيم الوطني ضد كوفيد 19 حتى اليوم الاثنين 30 اغسطس/آب، مشيرا الى ان عدد اللقاحات التي تم حقنها بلغت اجمالا 26.941.260 جرعة على النحو التالي:
الجرعة الأولى لسبوتنيك: 448866
الجرعة الثانية لسبوتنيك: 364417

الجرعة الاولى لسينوفارم: 12749513
الجرعة الثانية لسينوفارم: 6170914

الجرعة الاولى لبهارات: 59312
الجرعة الثانية لبهارات: 54185

الجرعة الاولى لاسترازينيكا: 3257176
الجرعة الثانية لاسترازينيكا: 1249942

الجرعة الاولى لبركت: 2037097
الجرعة الثانية لبركت: 549838

اجمالي الجرعة الاولى: 18551964
اجمالي الجرعة الثانية: 8389296

مجموع التطعيم الإجمالي بالجرعتين: 26941260

/انتهى/

رمز الخبر 1917418
https://ar.mehrnews.com/news/1917418/

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