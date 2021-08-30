تطعيم نحو 27 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه شرح كيانوش جهانبور، إحصائيات التطعيم الجماعي ضد كورونا منذ بداية برنامج التطعيم الوطني ضد كوفيد 19 حتى اليوم الاثنين 30 اغسطس/آب، مشيرا الى ان عدد اللقاحات التي تم حقنها بلغت اجمالا 26.941.260 جرعة على النحو التالي:

الجرعة الأولى لسبوتنيك: 448866

الجرعة الثانية لسبوتنيك: 364417



الجرعة الاولى لسينوفارم: 12749513

الجرعة الثانية لسينوفارم: 6170914



الجرعة الاولى لبهارات: 59312

الجرعة الثانية لبهارات: 54185

الجرعة الاولى لاسترازينيكا: 3257176

الجرعة الثانية لاسترازينيكا: 1249942



الجرعة الاولى لبركت: 2037097

الجرعة الثانية لبركت: 549838



اجمالي الجرعة الاولى: 18551964

اجمالي الجرعة الثانية: 8389296



مجموع التطعيم الإجمالي بالجرعتين: 26941260

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