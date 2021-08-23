تطعيم اكثر من 22 مليونا و 500 الف جرعة من لقاحات كورونا في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال جهانبور في تصريح له مساء الاحد : انه تم لغاية الان تطعيم 22 مليونا و 548 الفا و 321 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

واضاف المتحدث باسم منظمة الاغذية والادوية الايرانية ان اللقاحات التي تم تطعيمها هي كالتالي:

-سبوتنيك (الجرعة الاولى): 446000

-سبوتنيك (الجرعة الثانية): 362366

-سينوفارم (الجرعة الاولى): 11319191

-سینوفارم (الجرعة الثانية): 4112460

-بهارات (الجرعة الاولى): 59389

-بهارات (الجرعة الثانية): 54218

-آسترازينيکا (الجرعة الاولى): 3152633

-آسترازنييکا (الجرعة الثانية):1009620

-برکت (الجرعة الاولى):1740468

-برکت (الجرعة الثانية): 291976

مجموع الجرعة الاولى: 16717681

مجموع الجرعة الثانية: 5830640

/انتهى/