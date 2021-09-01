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٠١‏/٠٩‏/٢٠٢١, ١٢:٤٤ م

في ملتقى الرافدين؛

الفياض: الحشد الشعبي مع فكرة الدولة وسر بقائه وهو الذي منع سقوط الدولة

الفياض: الحشد الشعبي مع فكرة الدولة وسر بقائه وهو الذي منع سقوط الدولة

اكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ان الحشد الشعبي تجربة عراقية خالصة ولا يمكن استنساخ تجارب أخرى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الفياض في ملتقى الرافدين للحوار الثلاثاء، ان ” الحشد الشعبي تشكل بفتوى المرجعية ويضم جميع المكونات وهو الذي حمى الدولة”.

واضاف ان “الحشد الشعبي له الدور الأساس في الحفاظ على الدولة والدفاع عن سيادتها”.

وبين الفياض ان ” الحشد الشعبي مع فكرة الدولة وسر بقائه وهو الذي منع سقوط الدولة”، موضحا ان “وجود الحشد الشعبي هو الضمانة الأكبر لوجود الدولة العراقية”.

واشار الى ان ” حكمة المرجعية الدينية ووجود المخلصين حفظا الوطن” ، مضيفا ان ”الحشد الشعبي هيئة رسمية تنتظم بقانون”.

ولفت الى ان ” خصوصية الحشد الشعبي أعطتها قدرة الصمود أمام داعش “، مؤكدا ان ”انتشار قطعات الحشد بأمر من العمليات المشتركة”.

/انتهى/

رمز الخبر 1917495
https://ar.mehrnews.com/news/1917495/

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