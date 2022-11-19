الفياض: الحشد الشعبي سيبقى حاميا للدولة وداعما لها في جميع مشاريعها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، قال خلال الكلمة التي القاها في المهرجان التأبيني بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لاستشهاد القائد جاسم شبر، إن “هيئة الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية ونسعى لأن نكون منسجمين مع الدستور والقانون ولكن مزاولة السياسة شيء والوعي السياسي شيء آخر لذلك يجب ان نتحلى بالوعي والادراك ولا نتحرك ونحن معصوبو الاعين”.

وأضاف: “نحن حماة الدولة ونلتزم بدستورها”، مؤكدا بالقول إن “هيئة الحشد كيان عسكري يأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة الذي سنطبق أوامره ونلتزم بما يقوله ولن تكون لنا ممارسة سياسية بمعزل عن هذه الدولة”.

وتابع الفياض: أن “الحشد اسهم بدحر الطائفية وإنصاف الأقليات وحفظ الحدود ودعم الدولة بكل مشاريعها التي تتعلق بالطبقة المحرومة وسيبقى الحشد الشعبي منحازا للفقراء والطبقات المسحوقة وسنجتهد بكل البرامج التي ستخدم هذه الشريحة التي هي خزان المضحين”.

المصدر: موقع الحشد الشعبي

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