تسجيل 599 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي ليوم الاربعاء: تم منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم تسجيل 33 الفا و170إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 25 الفا و233 إصابة مؤكدة من ضمنها 7 الاف و860 شخصا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

ولفت التقرير الى تعافي 4 ملايين و237 الفا و315 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 29 مليونا و6 الفا و289 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

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