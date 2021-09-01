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٠١‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٢:٥٣ م

الصحة الايرانية:

تسجيل 599 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 599 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 599حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 108 الاف و 393 شخص .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي ليوم الاربعاء: تم منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم تسجيل 33 الفا و170إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 25 الفا و233 إصابة مؤكدة من ضمنها 7 الاف و860 شخصا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

ولفت التقرير الى تعافي 4 ملايين و237 الفا و315 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 29 مليونا و6 الفا و289 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

/انتهى/

رمز الخبر 1917501
https://ar.mehrnews.com/news/1917501/

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