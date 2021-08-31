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٣١‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٢:٤٥ م

الصحة الايرانية:

تسجيل 643 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 643 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 643حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 107 الاف و 794 شخص .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي ليوم الثلاثاء: تم منذ ظهر أمس الاثنين ولغاية ظهر اليوم تسجيل 31 الفا و319 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 4 ملايين و 992 الفا و63إصابة مؤكدة من ضمنها 7 الاف و879 شخصا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

ولفت التقرير الى تعافي 4 ملايين و205 الفا و927 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 28 مليونا و892 الفا و685 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

/انتهى/

رمز الخبر 1917454
https://ar.mehrnews.com/news/1917454/

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