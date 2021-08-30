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٣٠‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٣:٠٢ م

الصحة الايرانية:

تسجيل 669 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 669 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل669 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 107 الاف و 151 شخص .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي ليوم الاثنین: تم منذ ظهر أمس الاحد ولغاية ظهر اليوم تسجيل 33 الفا و780 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 4 ملايين و 960 الفا و744إصابة مؤكدة من ضمنها 7 الاف و886 شخصا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

ولفت التقرير الى تعافي 4 ملايين و175 الفا و405 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 28 مليونا و780 الفا و305 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

/انتهى/

رمز الخبر 1917413
https://ar.mehrnews.com/news/1917413/

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