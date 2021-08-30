تسجيل 669 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي ليوم الاثنین: تم منذ ظهر أمس الاحد ولغاية ظهر اليوم تسجيل 33 الفا و780 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 4 ملايين و 960 الفا و744إصابة مؤكدة من ضمنها 7 الاف و886 شخصا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

ولفت التقرير الى تعافي 4 ملايين و175 الفا و405 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 28 مليونا و780 الفا و305 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

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