  1. إيران
  2. المجتمع
٢٩‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٣:٠٦ م

الصحة الايرانية:

تسجيل 581 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 581 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 581 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 106 الاف و 482 شخص .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي ليوم الاحد: تم منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم تسجيل 31 الفا و516 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 4 ملايين و 926 الفا و964إصابة مؤكدة من ضمنها 7 الاف و877 شخصا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

ولفت التقرير الى تعافي 4 ملايين و146 الفا و742 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 28 مليونا و668 الفا و156 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

/انتهى/

رمز الخبر 1917383
https://ar.mehrnews.com/news/1917383/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 6 + 9 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات