كوريا الشمالية تقترح إرسال حصتها من لقاح "سينوفاك" ضد كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت منظمة اليونيسف، التي تشتري وتقدم اللقاحات نيابة عن برنامج "كوفاكس"، بأن وزارة الصحة العامة بكوريا الشمالية أبلغتها بأن 2,97 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك"، والمزمع إرسالها إلى كوريا الشمالية، يمكن إرسالها إلى مكان آخر.

وأضافت اليونيسف: "الوزارة الكورية قالت أيضا إنها ستستمر في التواصل مع "كوفاكس" لتلقي اللقاحات في الأشهر المقبلة".

كما خصصت "كوفاكس" لكوريا الشمالية 1,9 مليون جرعة من لقاح "استرازينيكا"، لكن عملية التسليم تأخرت.

يقول خبراء إن كوريا الشمالية لا تزال تركز على الحجر الصحي الصارم وفرض ضوابط على الحدود لمنع تفشي الفيروس. ويرون أن كوريا الشمالية ربما يساورها الشك في فعالية اللقاحات المعروضة عليها وآثارها الجانبية النادرة.

وتدعي كوريا الشمالية أنها لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا، على الرغم من الشكوك واسعة النطاق في ذلك.

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