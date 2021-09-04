حزب الله اللبناني يعزي بوفاة المرجع الديني محمد سعيد الحكيم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الحزب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "لقد فجع العالم الإسلامي اليوم بنبأ ارتحال المرجع الكبير والفقيه العالم آية الله العظمى السيد محمد سعيد ‏‏الحكيم قدس سره، والتحاقه بالملكوت الأعلى بعد عمر مديد قضاه في سبيل الدين الحنيف وإعلاء شأن ‏الحوزات الدينية وقضايا العالم الإسلامي".

وأضاف، "إننا في حزب الله نعتقد أن هذه المصيبة التي وقعت هي خسارة فادحة للعالم الإسلامي وهو العالم الكبير ‏الذي تحمل طوال حياته مسؤوليات هامة وخطيرة في الدفاع عن الحق وعانى لسنوات طويلة في مواجهة ‏الظلم الذي لحق بالأمة الإسلامية وبالعراق تحديداً من قبل النظام البائد وبقي صاحب الموقف الرسالي الذي ‏لا يلين، كما أنه أغنى المكتبة الإسلامية بمؤلفاتٍ وأبحاثٍ وبياناتٍ ستبقى ذخراً لطالبي العلم والمعرفة ‏والاستقامة".

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