رئيسي: لن نتردد بتقديم كل انواع المساعدات للبنان / ايران تقف دائماً الى جانب الشعب العراقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن موقع الرئاسة الايرانية، انه خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال الرئيس الايراني ان ايران تدعم تأليف حكومة لبنانية قوية قادرة على توفير حقوق الشعب اللبناني.

وقال السيد ابراهيم رئيسي: "لن نتردد بتقديم كل أنواع المساعدات الانسانية للبنانيين ومستعدون للتعاون مع فرنسا لتنمية لبنان.

واضاف: "الشعب اللبناني يعاني من العقوبات الاقتصادية وبإمكان فرنسا أن تلعب دوراً في رفع هذه العقوبات.

وتابع: "بذل الجهود من قبل إيران وفرنسا وحزب الله لتأليف حكومة لبنانية قوية يمكن أن يكون لصالح لبنان".

واكد رئيسي: "لا نعارض المفاوضات المفيدة لكن يجب أن تهدف إلى إلغاء العقوبات المفروضة على إيران".

ونوه الى ان إيران كانت دائماً إلى جانب الشعب العراقي وتسعى لتحقيق الهدوء والسلام في المنطقة، مشيرا الى ان إيران تدين كل أنواع الإرهاب وبالنسبة لها لا فرق بين داعش دمشق وداعش العراق أو داعش خراسان.

وذكر ان الاميركيين ارتكبوا خطأ كبيراً في أفغانستان وان احتلالهم لهذا البلد 20 عاماً لم ينفع الأفغانيين، مؤكدا ان سياسات الناتو وواشنطن في أفغانستان فشلت، وإيران مستعدة لتوفير السلام والاستقرار في هذا البلد.

ومن جانبه قال الرئيس الفرنسي ماكرون: "ندعو إلى إعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتعزيزها".

واضاف: "على طالبان أن تلتزم التعهدات الدولية وتراعي قضايا حقوق الانسان".

وفي اشارة لاوضاع لبنان قال: "ضرورة تعاون فرنسا وإيران إلى جانب حزب الله في تأليف حكومة قوية"./انتهى/