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٠٧‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٨:٥٩ ص

خارجية النمسا تعلن منح ايران مليون جرعة من لقاح كورونا

خارجية النمسا تعلن منح ايران مليون جرعة من لقاح كورونا

رحب وزير خارجية النمسا الكساندر شالينبرغ بقرار حكومة بلاده في منح ايران مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب شالينبرغ في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الاثنين: ان كل لقاح يتم التطعيم به يحظى بالاهمية في مواجهة جائحة كورونا.

واضاف: ان العالم لا يتحمل انتشار موجة كورونا الجديدة.

وكان وزير خارجية النمسا قد هنأ في اتصال هاتفي وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان لمناسبة توليه مهام منصبه واعلن استعداد بلاده للارتقاء بالتعاون الثنائي وكذلك منح ايران مليون جرعة من لقاح كورونا خلال الاسبوعين القادمين.

وفي هذا الاطار اعلنت وزارة الداخلية النمساوية الاثنين بان هنالك الان شحنة تضم 500 الف جرعة من لقاح كورونا في طريقها الى ايران.

وقال وزير خارجية النمسا كارل نهامر: ان تقديم مساعداتنا مهم جدا نظرا لان ايران جارة لافغانستان. ان اردنا دعم استقرار المنطقة فمن المهم تقديم اي مساعدة ممكنة.

/انتهى/

رمز الخبر 1917698
https://ar.mehrnews.com/news/1917698/

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