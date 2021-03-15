ايران على قائمة الدول المتفوقة في انتاج لقاح كورونا قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي "سعيد نمكي" قال: "ان ايران ستصبح خلال الاشهر القليلة القادمة واحدة من الدول الاكثر تفوقا في العالم، من حيث انتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا".

وفي تصريح للصحفيين اليوم الاثنين على هامش تدشين مشروع انشاء مستشفى بمحافظة مازندران (شمال)، اشار نمكي الى انه سيتم بنهاية العام الحالي (في 20 اذار / مارس 2021)، تطعيم الكوادر الطبيعة والعلاجية في ايران بما يبلغ مليون جرعة من لقاح كورونا.

كما لفت وزير الصحة الى ازاحة الستار، غدا الثلاثاء، عن اللقاح الذي تشرف على انتاجه مجموعة "سبند" بالتعاون مع وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة؛ مبينا ان هذا اللقاح يمرّ بمرحلة الاختبارات السريرية حاليا. وتابع نمكي، ان لقاحي "بركت" و"رازي" يخوضان مرحلة الاختبارات السريرية ايضا.

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