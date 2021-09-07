انجازاتنا التسليحية هي ثمرة اعتمادنا على طاقاتنا الداخلية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العميد طيار قرباني في تصريحه اليوم الثلاثاء خلال مراسم تكريم القائد السابق للقاعدة الجوية الرابعة لطيران الجيش في اصفهان وتقديم القائد الجديد لهذه القاعدة، اكد العميد طيار قرباني على تعزيز الثقافة الحسينية والعاشورائية في القوات المسلحة ومنها طيران الجيش وقال: ان الجيش الذي تعد معسكراته حسينيات لن يُهزَم.

واضاف: ان ملاحم الامس واليوم لطيران الجيش تعود لثقة الامام الخميني (رض) بالجيش في بداية انتصار الثورة الاسلامية ومواكبة الجيش للشعب والطاعة المطلقة للولاية.

وتابع قائلا: ان الانجازات التسليحية لطيران الجيش ومنها زيادة المدى العملاني لصواريخ المروحيات وتصميم ونصب منظومات ذكية لاطلاق النيران الصاروخية والمنظومات وطنية الصنع تماما للتحليق ليلا، تعد ثمرة للثقة بالداخل والاستفادة من طاقات الشركات المعرفية المحلية./انتهى/