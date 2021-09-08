الخزعلي يجري محادثات مع وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي العراقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل الشيخ الخزعلي وزير الخارجية فؤاد حسين ومستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، وبحث معهما ملف الانسحاب الأميركي المفترض من البلاد نهاية العام الحالي.

وبين الشيخ الخزعلي، خلال اللقاء على أن الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة تراقب انسحاب الاحتلال الأميركي ولن تكتفي بالبيانات والتصريحات، مشيراً الى أن موقف الفصائل العملياتي سيعتمد على خطوات حقيقية لانسحاب الاحتلال الأميركي.

من جهتهما، اكد وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي للشيخ الخزعلي حتمية انسحاب الاحتلال الأميركي من العراق.

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