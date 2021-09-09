جرت الاستعدادات لإعادة فتح المدارس / 4 خطوات مصيرية لمواجهة كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد اجتماع لرؤساء اللجان المتخصصة بالمقر الوطني لمواجهة كورونا اليوم الخميس بحضور الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، وتمت مناقشة الامور المختلفة في هذا المقر.

وفي هذا الاجتماع، أعلن السيد الرئيسي تقديره للإجراءات والجهود المبذولة للتعامل مع الموجة الخامسة من كورونا والسيطرة عليها، وتحقيق أربع خطوات مصرية في مكافحة هذا المرض وتوفير الأرضية اللازمة لتحقيق الخطوات التالية.

وأشار رئيسي ان تسريع إنتاج القاحات المحلية مثل لقاحات فخرا ورازي وتطويرخطوط إنتاج لقاح بركت من خلال تسريع إصدار التراخيص القانونية من قبل وزارة الصحة والتعليم الطبي يعتبر كخطوة أولى لمواجهة كورونا.

كما ان تسريع استيراد اللقاحات بشكل كبير في الأيام الأخيرة وتسريع التطعيم يعتبر كخطوة ثانية لمواجهة كورونا.

ايضا وصف رئيسي ان الإجراءات المتخذة في مجال فحص وتنفيذ خطة الشهيد سليماني بأنها الخطوة الرابعة للتحول وقال في هذا الصدد اتخذ الحرس الثوري الإيراني وجمعية الهلال الاحمر الايرانية وغيرها من الأجهزة إجراءات قيمة ويجب أن تستمر هذه الإجراءات.

وقال رئيسي إنه مع تحقيق 4 خطوات مصيرية سيتم إجراء الاستعدادات اللازمة لاتخاذ الخطوات التالية في مستقبل قريب.

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