رئيسي: نسعى لرفع معدل التطعيم الى مليوني نفر يوميا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي اليوم السبت في المقرالوطني لمواجهة كورونا بحمد الله اتخذت خطوات مصيرية لمواجهة هذا المرض. واول خطوة اتخذت في هذا المجال هي صناعة اللقاحات المحلية، كما انه حصل لقاح فخرا الى اجازة ترخيص و لقاحي بركت ورازي تم تطوير خطوط الانتاجه.

وأضاف رئيسي حصلنا على انجازات كبيرة في مجال انتاج اللقاح الداخلي وسنستمر ان شاء الله في هذا المسير حتى الوصول الى الاكتفاء في الداخل.

واكد رئيسي بان جميع الناس يجب ان يستمرون في مراعاة البروتوكولات الصحية وتكون جميع الاحصائيات من قبل المسؤولين بشفافية كاملة.

وفي إشارة إلى اقتراب الذكرى الأربعين لسيدنا أبا عبد الله الحسين (ع)، قال رئيسي ان المفاوضات جارية مع الجانب العراقي لإقامة هذا المراسم بأفضل طريقة ممكنة مع إعطاء الأولوية لحماية أرواح العشاق أهل البيت (ع).

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