روسيا تحذر من التسييس الغربي في مجلس محافظي الوكالة الذرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر ميخائيل أوليانوف رسالة على قناته على تيليغرام يوم الاثنين: "انطلق اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يونيو/حزيران، وهذه المرة سيكون البرنامج النووي الإيراني في دائرة الضوء".

وأكد أوليانوف أنه "لم تحدث أي تطورات جوهرية جديدة في هذا المجال خلال السنوات الثلاث الماضية"، وأضاف: "ومع ذلك، تعتزم الولايات المتحدة و"الترويكا الأوروبية" (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) تقديم مشروع قرار في هذا الصدد بهدف الضغط على طهران".

وحذّر كبير الدبلوماسيين الروس في فيينا قائلاً: "من الواضح منذ البداية أن هذا لن يكون مفيدًا؛ والسؤال هو: ما مدى الضرر الذي قد يُسببه؟".

وبدأ اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا صباح اليوم الاثنين. وسيناقش الاجتماع، الذي يستمر حتى يوم الجمعة، قضايا تشمل السلامة النووية، وتنفيذ اتفاقيات الضمانات، والأنشطة العلمية والبحثية للوكالة.