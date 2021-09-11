اعتقال زكريا الزبيدي وأسير آخر من أبطال نفق الحرية قرب جبل الطور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضحت الإذاعة العبرية، اليوم السبت، أنه تم اعتقال أسيرين آخرين هما زكريا الزبيدي ومحمد عارضة قرب جبل الطور في موقف للشاحنات.

وكانت قوات الاحتلال اعلنت، مساء الجمعة، عن اعتقال اثنين من الأسرى الفلسطينيين من نفق الحرية في سجن جلبوع في مدينة الناصرة وهما يعقوب قادري ومحمود عارضة، وكلاهما من حركة الجهاد الإسلامي.

كما انه اعلنت حركة الجهاد الاسلامي ان المقاومة لن تتردد في الرد على اي مساس بالاسيرين عارضة و قادري

وأكدت حركة الجهاد الاسلامي في تعقيبها على اعتقال اثنين من أبطال نفق الحرية ان العدو يحاول أن يعيد لجيشه بعضاً من الصورة التي سقطت بفعل الضربات التي تلقاها على أيدي المجاهدين والثوار الأبطال من أبناء الشعب الفلسطيني.

وحملت الحركية في بيان لها العدو الصهيوني كامل المسؤولية عن حياة الأسيرين البطلين اللذين تم اعتقالهما مساء اليوم في الناصرة، مؤكدة أن المساس بحياتهما أو محاولة الانتقام منهما ستكون بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني كله، ما يستدعي رد المقاومة بمعركة لن يتردد فيها المجاهدون والمقاتلون عن القيام بكل ما عليهم من واجبات.

ووجهت الحركة التحية لكل أسرانا الأبطال ونعاهد الله تعالى أن نواصل العمل من أجل حريتهم مهما كلّف ذلك من ثمن.

وأكدت الحركة أن ما صنعه أبطال كتيبة الحرية لن يمحوه اعتقال اثنين من مجاهدينا الابطال، فما زال الصراع مفتوحاً وطويلاً وممتداً، وسيبقى العدو تحت تأثير الصدمة وما سيتلوها من صدمات بفعل على أيدي المقاومين والأحرار.

وصرح الناطق باسم الجهاد: انتفاضة الحرية قد اشتعلت وكل القوى مطالبة بالانخراط الفعلي فيها

أكد الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي ان الجماهير الفلسطينية التي خرجت إلى الشوارع في مسيرات عفوية تنادي بالحرية للأسرى وتدعم نهج المقاومة، في تعبير واضح الدلالة على التفاف الجماهير حول نهج المقاومة والتحرير.

وأكد سلمي في تصريح صحفي أن شعبنا ينشد الحرية وبالتالي فإن انتفاضة الحرية قد اشتعلت وكل التيارات والقوى الفلسطينية مطالبة بالانخراط الفعلي فيها.

وأضاف:" رسالة حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس لكل الشباب الثائر على طريق الحرية، أننا معكم، وسنحمي انتفاضتكم وسنبقى معكم في قلب كل مواجهة.

واستدرك بالقول:" ورسالتنا لأسرانا البواسل، إن هذه الانتفاضة التي تتصاعد وتكبر هي استجابة لندائكم وإن الشعب موحد خلف خيارات المواجهة التي أقرتها الحركة الوطنية الأسيرة بكل شجاعة وتحد وشموخ.

تضامنًا مع الأسرى..دعوات لإضراب تجاري شامل في كافة الاراضي الفلسطينية

دعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان أبناء شعب فلسطين في كافة محافظات الوطن للإضراب الشامل تنديدًا لإعادة اعتقال اسرى نفق الحرية.

وقال الشيخ عدنان في تصريح صحفي: "أدعوا لإضراب وطني فلسطيني شامل في الضفة وغزة القدس والداخل الفلسطيني المحتل عام ١٩٤٨ غضبا في وجه الاحتلال ونصرة للأسرى ومحمود ومحمد عارضة وزكريا الزبيدي ويعقوب قادري.

يتبع...