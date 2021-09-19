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١٩‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٧:٤٥ م

النخّالة لأبطال نفق الحرية:

عشقكم للحرية اكبر من معتقلات العدو / سنفاجئ المُحتل في كل وقت ومكان

عشقكم للحرية اكبر من معتقلات العدو / سنفاجئ المُحتل في كل وقت ومكان

وجه الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، زياد النخالة، رسالة خاصة لابطال كتيبة جنين، الذين اعيد اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد حركة الجهاد الاسلامي، زياد النخالة، قال في رسالته: "الأخوة الأبطال كتيبة الحرية كتيبة جنين أشرقتم فانتفض الشعب الفلسطيني قوياً وفتياً".

واضاف: "طوينا القلب عليكم خوفاً وعشقاً، وكذا فعل كل حر في هذا العالم".

وخاطب النخالة ابطال كتيبة جنين قائلاً: "لقد اختصرتم ارادة شعب في لحظه سكون تتخطفها ارتجافات كثيرة".

وتابع: "ستة رجال وحدتم الشعب الفلسطيني بل الامه واحرار العالم خلفكم".

واشاد القائد في رسالته بابطال كتيبة جنين قائلاً لهم: "كان عشقكم للحرية وفلسطين اكبر من معتقلات العدو وزنازينه".

واثنى القائد النخالة على بطولاتهم بالقول: "ستة رجال اعلى من قامات كل الرجال".

ووصف ما قاموا به قائلاً: "إن فعلكم تكشف عن فرسان من رصاص"، مضيفاً: "لقد أديتم ما كان ممكناً وكنتم بذلك رموزاً للحرية ورموزاً لفلسطين".

وعبر عن بالغ الأثر الذي تركه ابطال كتيبة جنين بالقول: "مهما فعلوا ، فأنتم الاحرار الذين غرستم في مهمتكم راية الحرية في مواجهه الاحتلال , وبلغتم ذروة المجد وعانقتم الحرية التي سعيتم لها وحولتم ايامنا اكثر اشراقاً واكثر أملاً رغم اعتقالكم".

واكد القائد النخالة على العمل من اجل تحرير ابطال كتيبة جنين والاسرى بقوله: "ستنتظركم الحرية من جديد وخلفكم شعبٌ ومقاومة من جنين حتى غزة".

ووجه النخالة التحية لجميع الاسرى في السجون قائاًل: "لا يفوتني توجيه التحية والفخر لرجال الجهاد في معتقلات العدو, الذين يواجهون اجراءات العدو القمعية بكل بسالة واقتدار, يواجهون وحدهم , فلا كلمات تليق بهم وبشجاعتهم, والحزن على الذين تركوهم وحدهم".

ووعد قائد حركة الجهاد الاسلامي العدو بمزيد من الضربات والعمليات بالقول: "قدرنا ان نمضي ونعد لمعركة اخرى، وسنظل نفاجئ العدو في كل وقت وفي كل مكان"، مستذكراً قول الله تعالى "فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين"./انتهى/

رمز الخبر 1918098
https://ar.mehrnews.com/news/1918098/

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