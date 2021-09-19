عشقكم للحرية اكبر من معتقلات العدو / سنفاجئ المُحتل في كل وقت ومكان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد حركة الجهاد الاسلامي، زياد النخالة، قال في رسالته: "الأخوة الأبطال كتيبة الحرية كتيبة جنين أشرقتم فانتفض الشعب الفلسطيني قوياً وفتياً".

واضاف: "طوينا القلب عليكم خوفاً وعشقاً، وكذا فعل كل حر في هذا العالم".

وخاطب النخالة ابطال كتيبة جنين قائلاً: "لقد اختصرتم ارادة شعب في لحظه سكون تتخطفها ارتجافات كثيرة".

وتابع: "ستة رجال وحدتم الشعب الفلسطيني بل الامه واحرار العالم خلفكم".

واشاد القائد في رسالته بابطال كتيبة جنين قائلاً لهم: "كان عشقكم للحرية وفلسطين اكبر من معتقلات العدو وزنازينه".

واثنى القائد النخالة على بطولاتهم بالقول: "ستة رجال اعلى من قامات كل الرجال".

ووصف ما قاموا به قائلاً: "إن فعلكم تكشف عن فرسان من رصاص"، مضيفاً: "لقد أديتم ما كان ممكناً وكنتم بذلك رموزاً للحرية ورموزاً لفلسطين".

وعبر عن بالغ الأثر الذي تركه ابطال كتيبة جنين بالقول: "مهما فعلوا ، فأنتم الاحرار الذين غرستم في مهمتكم راية الحرية في مواجهه الاحتلال , وبلغتم ذروة المجد وعانقتم الحرية التي سعيتم لها وحولتم ايامنا اكثر اشراقاً واكثر أملاً رغم اعتقالكم".

واكد القائد النخالة على العمل من اجل تحرير ابطال كتيبة جنين والاسرى بقوله: "ستنتظركم الحرية من جديد وخلفكم شعبٌ ومقاومة من جنين حتى غزة".

ووجه النخالة التحية لجميع الاسرى في السجون قائاًل: "لا يفوتني توجيه التحية والفخر لرجال الجهاد في معتقلات العدو, الذين يواجهون اجراءات العدو القمعية بكل بسالة واقتدار, يواجهون وحدهم , فلا كلمات تليق بهم وبشجاعتهم, والحزن على الذين تركوهم وحدهم".

ووعد قائد حركة الجهاد الاسلامي العدو بمزيد من الضربات والعمليات بالقول: "قدرنا ان نمضي ونعد لمعركة اخرى، وسنظل نفاجئ العدو في كل وقت وفي كل مكان"، مستذكراً قول الله تعالى "فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين"./انتهى/