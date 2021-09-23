رئيسي يؤكد على ضرورة تسريع عملية التطعيم في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي اليوم الخميس حول الإجراءات المتخذة في مجال التطعيم والسيطرة على الأمراض انه يجب السيطرة على الفيروس من خلال العلاج الميداني و الالتزام التام بالبروتوكولات الصحية والتعرف على المرض في بدايته حتى نستطيع السيطرة على هذا المرض.

وشدد على أنه من الضروري لمواطني جميع الدول مراقبة التنفيذ الصارم للبروتوكولات الصحية وإنفاذ القانون والاهتمام بمراعاة القضايا الصحية في جميع منافذ الدخول إلى ايران.

كما شدد الرئيس على ضرورة إعداد نسخة شاملة للتوقعات الوقائية لمواجهة الموجات المستقبلية المحتملة والأنواع الجديدة من فيروس كورونا.

وأضاف رئيسي المعلومات الدقيقة وفي الوقت المناسب حول القرارات المتخذة لإعادة فتح المدارس يجب أن تحظى باهتمام خاص من قبل المؤسسات المختصة.

كما انه طرح في هذا الاجتماع اقتراحات لتقليص القيود بدل من اغلاق المجموعات المهنية المختلفة.

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