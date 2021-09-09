نهج الوكالة الدولية للطاقة الذرية يُعرقل المفاوضات / تسجيل 538 حالة وفاة جديدة بكورونا

رئيسي خلال مكالمته مع شارل ميشيل: نهج الوكالة الدولية للطاقة الذرية يُعرقل المفاوضات / امريكا انسحبت من الاتفاق النووي وانتهكت بنوده

قال الرئيس الايراني، اية الله سيد ابراهيم رئيسي ان النهج غير البناء في اطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مخلّ بمسار المفاوضات.

تخت روانجي: اميركا نفذت 1054 اختبارا نوويا من مجموع 2000 اختبار في العالم

قال سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية ومندوبها الدائم لدى منظمة الامم المتحدة، يوم الاربعاء، انه من مجموع 2000 اختبار نووي في العالم، نفذت أميركا 1054 اختبارا نوويا.

غريب آبادي: لا غموض لدينا في تنفيذ التزاماتنا النووية الراهنة مع الوكالة الدولية

اكد مندوب ايران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الاربعاء، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية هي الدولة الاكثر شفافية من حيث تنفيذ الالتزامات النووية، مصرحا: ليس لدينا اي نقطة وأي غموض في تنفيذ التزاماتنا النووية الراهنة مع الوكالة الدولية.

في كلمته باجتماع وزراء خارجية دول جوار افغانستان؛ امير عبداللهيان يحث الجميع لاتباع مبدأ الحوار في افغانستان

قال وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان"، ان الجميع مطالبون باتباع مبدأ الحوار في افغانستان؛ واصفا "استخدام القوة العسكرية والتدخل الاجنبي، تكرار الخطا الذي حدث لمرات عديدة على مرّ التاريخ المعاصر لهذا البلد".

عموئي: المفاوضات لن تُفضي إلى نتائج مُرضية مع بقاء الحظر والممارسات الاميركية

قال عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الايرانية، ابوالفضل عموئي، ان الجولة المقبلة للمفاوضات النووية لن تُفضي الى نتائج اذا استمرت اميركا بالاصرار على مواقفها.

وزارة الخارجية: اولوية ايران استتباب الامن والاستقرار في افغانستان

اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بان اولوية ايران هي استتباب الامن والاستقرار في افغانستان وتحقق ارادة ومطالب شعبها ، لافتا الى الاتفاق في اجتماع الدول الست الجارة لافغانستان اليوم على ان يعقد الاجتماع القادم في طهران في غضون شهر او شهرين.

شمخاني: استخدام السلاح بدل الحوار بين الاطراف الافغانية المختلفة امر يبعث على القلق

في تغريدة له على تويتر أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، أن الأولوية الأولى لأفغانستان هي الاستقرار والسلام، وقال ان القلق الحقيقي لأصدقاء الشعب الافغاني ، نابع من عدم الاهتمام بضرورة تشكيل حكومة شاملة اضافة الى التدخل الأجنبي.

وزارة الصحة: تسجيل 538 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 538 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 112 الفا و430 شخص.

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