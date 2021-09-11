استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح كورونا لتلاميذ المدارس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان همتي، صرح خلال لقاء متلفز ان كافة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستوردة الى البلاد لحد الان، مرخصة من قبل منظمة الصحة العالمية.

واشار رئيس جمعية الهلال الاحمر الايرانية ان البنك المركزي ووزارة الخارجية قدما دعما جيدا في هذا الخصوص، وعليه سيتم بنهاية شهر اكتوبر القادم، استيراد 20 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، منها 10 ملايين جرعة خصيصا للفئة العمرية 12 الى 18 عاما.

واشار همتي ان هذه الخطوة جاءت بناء على تاكيد الرئيس الايراني، اية الله السيد ابراهيم رئيسي، على بدء تطعيم تلاميذ المدارس بحلول العام الدراسي الجديد في البلاد. /انتهى/