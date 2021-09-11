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١١‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٧:٢٥ م

جمعية الهلال الاحمر الايرانية؛

استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح كورونا لتلاميذ المدارس

استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح كورونا لتلاميذ المدارس

صرح رئيس جمعية الهلال الاحمر الايرانية،كريم همتي، انه سيتم قريبا استيراد 10 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، خصيصا لتلاميذ المدارس بين 12 و18 عاما.  

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان همتي، صرح خلال لقاء متلفز ان كافة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستوردة الى البلاد لحد الان، مرخصة من قبل منظمة الصحة العالمية.

واشار رئيس جمعية الهلال الاحمر الايرانية ان البنك المركزي ووزارة الخارجية قدما دعما جيدا في هذا الخصوص، وعليه سيتم بنهاية شهر اكتوبر القادم، استيراد 20 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، منها 10 ملايين جرعة خصيصا للفئة العمرية 12 الى 18 عاما.

واشار همتي ان هذه الخطوة جاءت بناء على تاكيد الرئيس الايراني، اية الله السيد ابراهيم رئيسي، على بدء تطعيم تلاميذ المدارس بحلول العام الدراسي الجديد في البلاد. /انتهى/

رمز الخبر 1917852
https://ar.mehrnews.com/news/1917852/

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