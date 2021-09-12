مهمة مجموعة الـ75 البحرية بداية فصل جديد لزيادة القوة الدفاعية

وأفادت وكالة مهرللأنباء، انه أصدر القائد العام للحرس الثوري الإسلامي اللواء حسين سلامي رسالة تهنئة عقب العودة الرسمية والمشرفة لمجموعة الـ 75 البحرية من مهمته التاريخية من المحيط الأطلسي.

نص رسالة في مايلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

اتقدم بالتهاني لقائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي وجميع قادة القوة البحرية بعودة مجموعة الـ 75 البحرية من مهمته التاريخية في المحيط الأطلسي والمشاركة في الاستعراض الدولي.وأضاف ان عودة المجموعة البحرية تظهر القدرة والاقتدار للشعب الايراني.

هذا حدث عظيم يدل على وصول إيران والإيرانيين لاعلى مستوى من الاقتدار العالمي و بحمد الله هذه الانجازات ستكون بداية فصل جديد لزيادة القوة الدفاعية وتحسين القدرات الرادعة للقوات المسلحة للوطن الاسلامي.

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