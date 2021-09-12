ايران والعراق تبحثان سبل توسيع العلاقات التجارية بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد اجتماع مشترك للوفدين الايراني والعراقي برئاسة الرئيس الايراني، حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، والوفد المرافق له، لبحث سبل توسيع العلاقات التجارية بين البلدين.

واشير في هذا الاجتماع المشترك، إلى القدرات الهائلة الموجودة في تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين طهران وبغداد، وسبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، والبنية التحتية للاتصالات، وربط شبكة السكك الحديدية بين البلدين، بما في ذلك سكة حديد البصرة - شلمجة، وكما تم خلال الاجتماع بحث ديون العراق المالية لايران.

وناقش الوزراء المعنيون خلال الاجتماع سبل تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين البلدين./انتهى/