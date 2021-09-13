زيارة الكاظمي لمقام الامام الرضا (ع) في مشهد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مساء الأحد بزيارة العتبة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد الايرانية.
بعد الانتهاء من زيارة المسؤولين الايرانين والحوار حول جميع المجالات منها الاقتصاد .
/انتهى/
قام رئيس الوزراء العراقي مساء الأحد بزيارة مقام الامام الرضا (ع) في مدينة مشهد المقدسة.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مساء الأحد بزيارة العتبة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد الايرانية.
بعد الانتهاء من زيارة المسؤولين الايرانين والحوار حول جميع المجالات منها الاقتصاد .
/انتهى/
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