زيارة الكاظمي لمقام الامام الرضا (ع) في مشهد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مساء الأحد بزيارة العتبة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد الايرانية.

بعد الانتهاء من زيارة المسؤولين الايرانين والحوار حول جميع المجالات منها الاقتصاد .

/انتهى/