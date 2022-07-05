تأكيد إيراني نيكاراغوي على رفع مستوى التعاون الاقتصادي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى منطقي وزير النقل والبنية التحتية في نيكاراغوا "موخيكا أوبرجون"، حيث أكد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة تعميق العلاقات الاقتصادية ورفع مستوى العلاقات الصناعية في مختلف المجالات.

وأشار منطقي إلى القدرات الصناعية المهمة لإيران في مختلف المجالات، ودراسة خطط حكومة نيكاراغوا لبناء خطوط السكك الحديدية، قائلا: إن إيران مستعدة لإنشاء خطوط السكك الحديدية الكاملة في ثلاثة أجزاء من البنية التحتية لتزويد العربات والقاطرات، ومعدات التحكم في خطوط السكك الحديدية.

ولفت إلى قدرة إيران التصديرية في مجال الأسمنت والصلب إلى نيكاراغوا، مؤكدا: يمكن لوزارة الصناعة والتعدين والتجارة اتخاذ إجراءات في هذا الصدد من مكان فائض الإنتاج المحلي.

بدوره رحب وزير النقل والبنية التحتية في نيكاراغوا "موخيكا أوبرجون"، بالتقدم الذي أحرزته إيران في مختلف المجالات رغم الضغوط العالمية، معلنا رغبة بلاده في زيادة مستوى العلاقات التجارية بين الجانبين.

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