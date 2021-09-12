قاليباف: إيران والعراق يعتمدان على قدراتهما لحل القضايا بينهما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي خلال لقاءه مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن تعميق العلاقات بين البلدين له تأثير على القضايا الإقليمية خاصة على دول الجوار.

كما أشار قاليباف إلى حضورالزوار في مراسم الأربعين امام الحسين (ع) مؤكداً على ضرورة التقيد بالإجراءات الصحية في المراسم الدينية.

وحول مشاركة الزوار في مراسم الاربعين امام الحسين (ع) قال قاليباف يجب تهيئة الظروف للأشخاص الذين تم تطعيمهم وليس لديهم مشاكل للحضور في المراسم من خلال مراعاة البروتوكولات الصحية.

وشدد رئيس الوزراء العراقي خلال الاجتماع على أهمية العلاقات بين البلدين في المنطقة والتطورات المختلفة في تعزيز العلاقات الإيرانية العراقية وزيادة التعاون الثنائي.

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