ابوالفضل عموئي: قرار مجموعة العمل المالي يخضع لرفع العقوبات عن إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان أبو الفضل عموئي ردًا على مزاعم بعض الأشخاص بأن عدم انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي سيمنعنا من القيام بأعمال تجارية مع الدول الأخرى،

وقال ان مجموعة العمل المالية تسعى إلى منع الدول من تمويل الإرهاب وغسيل الأموال حیث أن مبدأ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مقبول في إيران ولدينا قوانين محلية للتعامل مع هذا الموضوع وفي هذا الصدد الحكومة الايرانية تعمل دائما على مراقبة النظام المصرفي والاقتصادي لمنع هذه الانتهاكات.

وقال عموئي في الوقت الحالي ان الانضمام إلى اتفاقيتي باليرمو ومكافحة تمويل الإرهاب غير مقبولة من إيران. لأن الغرب والولايات المتحدة يحاولان فرض عقوبات على جميع الأطراف للتجارة مع إيران والشفافية المالية الدولية تعرقل تجارة إيران.

كما قال احد نواب طهران في مجلس الشورى الإسلامي في الواقع طالما أن هناك عقوبات قمعية وأحادية الجانب ضد إيران فإن توقع شفافية دولية في المعاملات المالية هو توقع غير معقول ومبالغ فيه.

وقال بناء على ذلك فإن قضيتنا الأولى هي رفع العقوبات ولا يمكننا اتخاذ قرار بشأن مجموعة العمل المالي حتى يتم اتخاذ إجراء لرفع العقوبات.

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