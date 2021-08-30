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٣٠‏/٠٨‏/٢٠٢١, ١٠:١٩ م

رداً على الموقف الاميركي والاسرائيلي؛

عموئي: أية حماقة اسرائيلية تجاه السفينة الايرانية ستواجه برد ثنائي ايراني - لبناني

عموئي: أية حماقة اسرائيلية تجاه السفينة الايرانية ستواجه برد ثنائي ايراني - لبناني

أكد عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أبو الفضل عموئي، أن السفن الإيرانية المتجهة إلى لبنان هي "تجارة مشروعة"، مشدداً على أن "أي خطأ من قبل الصهاينة أو غيرهم سيواجه برد ثنائي من قبل إيران ولبنان".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في وقت سابق صباح اليوم، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أنّ إرسال نفط الإيراني "هو قرار سيادي"، مشيرةً إلى أنّ "أميركا ليست في موقع يسمح لها بمنع التجارة المشروعة بين الدول"، وذلك رداً على الموقف الأميركي من إرسال سفينة وقود إلى لبنان.

وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أعلن عن انطلاق أولى السفن الإيرانية المحملة بالمشتقات النفطية إلى لبنان الذي يعاني من نقص حاد بالمشتقات النفطية في ظل حصار اقتصادي خانق، محذراً من اعتراض السفينة، حيث قال إنه "منذ اللحظة التي ستبحر فيها السفينة بعد ساعات ستصبح أرضاً لبنانية".

كما تحدث السيد نصر الله عن سفينتين أخرتين إضافة إلى السفينة الأولى، مؤكداً أنه من المتوقع أن ترسل إيران قافلة من السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى لبنان./انتهى/

رمز الخبر 1917437
https://ar.mehrnews.com/news/1917437/

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