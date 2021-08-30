عموئي: أية حماقة اسرائيلية تجاه السفينة الايرانية ستواجه برد ثنائي ايراني - لبناني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في وقت سابق صباح اليوم، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أنّ إرسال نفط الإيراني "هو قرار سيادي"، مشيرةً إلى أنّ "أميركا ليست في موقع يسمح لها بمنع التجارة المشروعة بين الدول"، وذلك رداً على الموقف الأميركي من إرسال سفينة وقود إلى لبنان.

وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أعلن عن انطلاق أولى السفن الإيرانية المحملة بالمشتقات النفطية إلى لبنان الذي يعاني من نقص حاد بالمشتقات النفطية في ظل حصار اقتصادي خانق، محذراً من اعتراض السفينة، حيث قال إنه "منذ اللحظة التي ستبحر فيها السفينة بعد ساعات ستصبح أرضاً لبنانية".

كما تحدث السيد نصر الله عن سفينتين أخرتين إضافة إلى السفينة الأولى، مؤكداً أنه من المتوقع أن ترسل إيران قافلة من السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى لبنان./انتهى/