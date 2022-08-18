سنقترب من الاتفاق في حال كان رد الطرف الآخر ايجابياً

وألإادت وكالة مهر للأنباء أن عموئي قال في حديث لقناة العالم الإخبارية خلال نشرة الاخبار، إن وكانت هناك موضوعات ومقترحات جديدة استلمها الفريق المفاوض في فيينا لذا كان من الضروي أن يعلم اعضاء البرمان الايراني بهذ المقترحات.

وأضاف، أن عدة مقترحات جديدة طرحت في المقترح الأوروبي، وقبل 48 ساعة رددنا على هذه المقترحات، لذا ننتظر رد الطرف الاخر.

واوضح المتحدث بإسم لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني أن ما ركزت عليه ايران في ردها على المقترح الاوروبي هو الوصول الى اتفاق 2015، مع التأكيد في مصداقية الغاء جميع المقاطعات المفروضة على ايران، وكذلم اخذ الضمانات بعدم تكرار خطأ أميركا مرة اخرى في خروجها الاحادي من الاتفاق النووي.

واكد عموئي، أن ايران لديها برنامجها الخاص للتصدي لنظرة اميركا الاستعلائية، مشيرا الى أن أيران تريد الغاء المقاطعات التي فرضت عليها بشكل غير قانوني.

هذا وعقد البرلمان الايراني اجتماعا مغلقا شارك فيه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورئيس منظمة الطاقة الذرية محمد اسلامي ورئيس الوفد الايراني الى مفاوضات إلغاء الحظر علي باقري كني.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، وحيد جلال زادة، إن المشاركين قدموا للنواب تقارير مفصلة عن جولة المفاوضات الاخيرة والمقترح الاوروبي والرد الايراني عليه.

وفيما لفت الى أن التوصل لاتفاق جيد ما زال بعيدا، أعلن عن استعداد ايران لإبرام اي اتفاق يضمن منافعها الاقتصادية.

المصدر: العالم