نشكر تعاون اللجنة الاولمبية الايرانية في اصدار تراخيص الدخول للرياضيين الافغان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس الاولمبي الاسيوي، عبر الفضاء الافتراضي اليوم الاثنين، برآسة رئيس OCA، راجا راندير سينغ، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للسباحة، المدير العام للمجلس الاسيوي ،حسين المسلم، ورئيس اللجنة الوطنية الاولمبية في ايران، عضو اللجنة التنفيذية لـ OCA ،سيد رضا صالحي اميري.

واستعرض المشاركون في هذا الاجتماع، تقارير اللجان المعنية بتنظيم الالعاب الاسيوية المختلفة، بدءاً بتقرير رئيس لجنة الالعاب الاسيوية 2022 في مدينة هانغتشو الصينية، الذي نوه باستعداد الصين التام لاستضافة هذا الحدث الرياضي الدولي.

واعرب رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي والاعضاء المشاركين في هذا الاجتماع، عن تقديرهم لتعاون اللجنة الاولمبية الايرانية في اصدار تراخيص الدخول للرياضيين الافغان وفقا لظروف اعادة فتح الحدود، وايضا تنسيقها مع سائر المؤسسات المعنية في هذا الخصوص.

ومن جانبه، قال صالحي اميري: "ان اللجنة الاولمبية الايرانية قامت انطلاقا من واجبها المهني والانساني والاخلاقي، باصدار تراخيص الدخول والتاشيرات لعدد من الرياضيين الافغان".

واضاف، ان هذا الاجراء ياتي ايضا في سياق التعاون بين اللجنة الاولمبية الوطنية مع المجلس الاولمبي الاسيوي واللجنة الاولمبية الدولية IOC.

واشار صالحي اميري، إلى استعداد ايران لاستضافة الاجتماع القادم للجنة التنفيذية لـ OCA وذلك في ضوء المنحى التصاعدي للتطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتراجع عدد الاصابات والوفيات الناجمة عن هذا الوباء في البلاد.

واردف: "اننا نتوقع من الاعضاء ان يبدوا استعدادهم وموافقتهم على ذلك"./انتهى/