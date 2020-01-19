إيران تندد بقرار الاتحاد الاسيوي لكرة القدم بحرمان النوادي الايرانية من استضافة مباريات البطولة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بعث رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية (الايرانية) "سيد رضا صالحي اميري" رسالة احتجاج الى رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي (OCA) "الشيخ احمد الفهد الصباح"، وذلك ردا على قرار اتحاد اسيا لكرة القدم الذي يقضي بحرمان النوادي الايرانية من استضافة مباريات دوري ابطال اسيا لكرة القدم.

واكد صالحي اميري في رسالته الى الشيخ احمد الصباح، على ان قرار الاتحاد الاسيوي لكرة القدم بشان الغاء استضافة ايران لمباريات نوادي الدول المشاركة في دوري ابطال اسيا ونقلها الى دولة اخرى، يتعارض والقوانين والمعايير ذات الصلة بالاتحاد الاسيوي.

واضاف، انه قرار احادي الجانب وقد اتخذ دون التشاور مع الاتحاد الوطني (الايراني) لكرة القدم والذي كان من شانه ان يقدم الادلة لضمان انعدام اي مشكلة امنية في سياق استضافة نوادي الدول الاخرى بطهران، وان ظروف البلاد آمنة تماما.

ودعا رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية، رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي ان يقدم توصية الى اتحاد اسيا لكرة القدم، وذلك انطلاقا من الاواصر الجيدة التي تربطه بالاخير ومكانته المرموقة، ليعيد النظر في قراره هذا وبما يضمن حقوق النوادي الايرانية بعيدا عن اي تمييز و وفقا لبنود الميثاق الاولمبي والنظام الاساسي للاتحاد العالمي لكرة القدم (الفيفا).

واكد صالحي اميري في ختام رسالته، باسم اللجنة الاولمبية الوطنية ونيابة عن وزارة الرياضة والشباب الايرانية وغيرهما من الجهات المعنية في ايران، استتاب كامل الامن وانعدام اي تهديد في البلاد وبما يتيح للنوادي (الاسيوية) ان تقيم مبارياتها في اجواء يسودها الامان في ايران.

ياتي ذلك ردا على القرار الصادر عن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الجمعة (17 كانون الثاني / يناير)، والذي نصّ على حرمان النوادي الايرانية المشاركة في دوري ابطال اسيا لكرة القدم، من استضافة مباريات هذه البطولة.