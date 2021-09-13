نشكر ايران على مواقفها الاقليمية الثابته ودعمها الصريح لباكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الباكستاني، عارف علوي، اشاد بمواقف طهران الداعمة لاسلام اباد، في كلمة له اليوم الاثنين خلال الاجتماع المشترك لاعضاء مجلس الشيوخ والمجلس الوطني الباكستانيين.

ووصف الرئيس الباكستاني، ايران بالدولة الصديقة والمساندة لباكستان على الدوام.

وتناول علوي الوضع الراهن في افغانستان، داعيا كافة الدول الاقليمية والمجاورة الى دعم هذا البلد.

واكد ان اسلام اباد ستواصل تقديم المساعدة للشعب الافغاني، محذرا من تداعيات استمرار التصعيد في افغانستان على باكستان، ولافتا الى ضرورة ارساء السلام في هذا البلد.

وختم علوي بالقول: "انني اتقدم اصالة ونيابة عن الشعب الباكستاني بالشكر الى ايران على مواقفها الاقليمية ودعمها الصريح لباكستان"./انتهى/