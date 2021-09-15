ايران لم تمنح وكالة الطاقة الذرية أي معلومات جديدة حول البرنامج النووي/ تسجيل 408 حالة وفاة بكورونا

نقلا عن نائب في البرلمان الايراني؛ قاليباف: ايران لم تمنح وكالة الطاقة الذرية أي معلومات جديدة حول برنامجها النووي

ذكر نائب في البرلمان الايراني، نقلا عن رئيس مجلس الشوري الايراني، محمد باقر قاليباف، ان ايران لم تمنح وكالة الطاقة الذرية أي معلومات جديدة حول برنامجها النووي.

يوم الخميس القادم؛ الرئيس الإيراني سيتوجه إلى طاجيكستان للحضور في قمة شنغهاي

سيتوجه الرئيس الايراني إلى طاجيكستان للحضور في قمة شنغهاي وعقد اجتماع ثنائي مع نظيره الطاجيكي.

قائد القوات البحرية: البحرية الايرانية قادرة على بناء وحدات قتالية بأعلى المستويات

أكد قائد القوة البحرية بالجيش الايراني الادميرال "شهرام ايراني"، ان هذه القوة قادرة على بناء الوحدات القتالية بأعلى المستويات التكنولوجية.

الرئيس الايراني: الاستفادة من قدرات الفضاء الافتراضي أمر ضروري لنمو البلاد وتميُّزها

اكد الرئيس الايراني يوم الثلاثاء على ضرورة الاستفادة من طاقات الفضاء الافتراضي لتحقيق التطور والتنامي للبلاد.

مسؤول إيراني: الصادرات الايرانية الى العراق تسجل نموا بنسبة 31 بالمئة

قال المتحدث باسم مصلحة الجمارك الايرانية "سيد روح الله لطيفي"، ان حجم صادرات السلع الايرانية الى العراق في غضون الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي (الايراني – بدا في 21 مارس 2021)، ازداد بنسبة 31 في المئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

بقرار وزير الدفاع؛ العميد فرحي نائبا لوزير الدفاع الايراني

اصدر وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الايرانية " محمد رضا آشتياني" وبموافقة قائد الثورة الاسلامية قرارا بتعيين العميد "سيد مهدي فرحي" نائبا لوزير الدفاع.

یوم الثلاثاء؛ "محمد اسلامي" يتفقد محطة بوشهر النووية

تفقد مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي يوم الثلاثاء محطة بوشهر النووية جنوب البلاد.

الصحة الايرانية: تسجيل 408 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية عن تسجيل 22 ألفا و 329 إصابة و 408 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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